Code Vein: il nuovo trailer mostra il moveset del devastante spadone a due mani

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Code Vein, l'action-RPG ispirato alla celebre serie di Dark Souls e caratterizzato da un comparto estetico dark-fantasy in salsa anime.

Se nella scorsa occasione Bandai Namco e i ragazzi di Shift ci hanno lasciato ammirare il moveset della spada ad un mano, ci viene ora concesso di dare uno sguardo ad un'arma esagerata e decisamente più sbilanciata della precedente. Stiamo parlando dello spadone a due mani, la cui cattivissima lama potrà abbattarsi con forza devastante sui corpi dei nostri demoniaci avversari, lasciandoci però più scoperti in fase di recupero rispetto alla spada ad una mano. Trovate la breve presentazione apposita in cima alla notizia, grazie alla quale possiamo inoltre notare come, grazie all'esteso raggio dell'arma, potremo persino colpire con un solo fendente due nemici simultaneamente.

Lasciandovi alla visione del nuovo filmato, vi ricordiamo che Code Vein sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 settembre 2019. Nelle ultime ore, publisher e sviluppatore hanno diffuso pubblicamente i requisiti minimi e raccomandati della versione per Personal Computer del gioco. Per ulteriori approfondimenti sul souls-like sviluppato dagli autori della serie di God Eater, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Code Vein.