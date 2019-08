Code Vein: il nuovo trailer ci presenta il boss Butterfly of Delirium

Bandai Namco Entertainment continua a supportare il sempre più imminente Code Vein pubblicando un nuovo breve trailer dedicato al souls-like in salsa anime sviluppato dai ragazzi di Shift, già noti per aver realizzato la serie action-RPG di God Eater.

Il nuovo filmato, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, ci mostra per la prima volta il boss "Butterfly of Delirium", capace di letali attacchi che metteranno alla prova i riflessi dei giocatori. Questo temibile avversario bicefalo presenta delle graziose ali a cui però si affiancano delle mostruose fauci in grado di aggredirci in un istante azzannandoci violentemente. Come se non bastasse, la creatura sarà in grado di attaccarci a distanza spargendo delle tossine letali capaci di causare danno ad area. Cosa ve ne pare di questo nuovo boss? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Code Vein sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 settembre. Prima che il titolo giunga definitivamente sugli scaffali, avremo un piccolo assaggio del souls-like grazie alla demo gratuita attesa per il 3 settembre su console PS4 e Xbox One. Per tutti gli ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Code Vein.