Code Vein: il nuovo video celebra il lancio della demo su PS4 e Xbox One

Bandai Namco e gli sviluppatori del God Eater Team capitanato da Hiroshi Yoshimura ci offrono un assaggio dell'esperienza soulslike di Code Vein con la demo che, come da programma, è finalmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

La versione dimostrativa di Code Vein integra quasi tutti gli strumenti dell'editor di personaggi e ci permette di esplorare le ambientazioni della primissima fase della campagna principale: grazie alla demo potremo così saggiare le ambizioni degli autori giapponesi con la prima parte del dungeon "Profondità".

Per celebrare il lancio di questa demo, Bandai Namco ha confezionato un video che ci aiuta a familiarizzare con il setting narrativo e il sistema di combattimento di questo titolo che, a voler dar retta alle parole pronunciate dal produttore Keita Iizuka, rappresenterà la "perfetta commistione tra Dark Souls e Devil May Cry".

Consigliamo perciò a tutti gli appassionati di action GDR venati di elementi soulslike di provare la demo di Code Vein e di dirci che cosa ne pensate della nuova fatica digitale del God Eater Team che, lo ricordiamo, è attesa in uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One per l'ormai non troppo lontano 27 settembre. Sulle pagine di Everyeye trovate anche la nostra prova di Code Vein dal Closed Network Test di inizio giugno.