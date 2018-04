Code Vein: il nuovo video gameplay ci porta in un'ambientazione innevata

Bandai Namco Entertainment America ha appena pubblicato su Youtube un nuovo video gameplay della durata di circa un minuto e venti di Code Vein, atteso souls-like che debutterà su PC, Playstation 4 e Xbox One entro la fine del 2018.

Il filmato ci mostra alcuni spezzoni di gameplay inediti in cui possiamo osservare i protagonisti sbaragliare diversi nemici in due ambientazioni differenti: nella prima parte li vediamo combattere in una sorta di montagna innevata; nella seconda parte, invece, i due personaggi sembrano essere all'interno di un complesso cittadino divorato dalle fiamme.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Code Vein uscirà nel corso del 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One. Come confermato nella giornata di ieri dal producer Keita Iizuka, la conclusione del processo di sviluppo non dovrebbe essere troppo lontana: la base del gioco è quasi del tutto pronta e il team sta cominciando a concentrarsi sulla rifinitura e sulla correzione dei bug.