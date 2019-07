Code Vein: un nuovo video ci presenta i "Partner", NPC che ci supporteranno

In occasione dell'E3 2019, Bandai Namco ha mostrato al pubblico un nuovo, coinvolgente trailer di Code Vein, con il quale è stata finalmente confermata la data di uscita del gioco.

La produzione dalle tinte dark torna ora a mostrarsi in un interessante dietro le quinte, grazie al quale il team di sviluppo ci presenta nel dettaglio una particolare categoria di NPC. Definiti "Partner", questi ultimi potranno assistere il nostro alter ego videoludico, fornendogli supporto. I creatori di Code Vein evidenziano come la realizzazione di questa meccanica abbia richiesto molta attenzione, al fine di offrire al giocatore un aiuto valido ed efficace. Per tutti i dettagli, potete dare uno sguardo a questo breve, ma interessante video, disponibile direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Approfittiamo per l'occasione per rammentarvi che Code Vein esordirà ufficialmente sul mercato videoludico il prossimo venerdì 27 settembre. Il gioco sarà disponibile nelle versioni PC, Xbox One e Playstation 4. Per i lettori intrigati da questo mondo di gioco cupo e pericoloso, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il nostro provato del Closed Network Test di Code Vein. Al suo interno, Gabriele Laurino vi racconta le sue impressioni sulla closed beta di questa nuova produzione Bandai.