Code Vein ci presenta una boss fight: trailer per il temibile Insatiable Despot

Il mese di settembre 2019 vedrà la pubblicazione dell'intrigante Code Vein, nuova produzione videoludica targata Bandai Namco, in arrivo sia su PC sia su console.

Per preparare i videogiocatori a ciò che li attende nel cupo e minaccioso mondo di gioco, il team di sviluppo ha deciso di offrire un piccolo assaggio di una delle boss fight che saranno presenti in Code Vein. In particolare, un breve trailer ha presentato al pubblico uno dei Boss del gioco, conosciuto come "Insatiable Despot". La mostruosa creatura non si fermerà fino a che non riuscirà a sconfiggere il nostro alter ego videoludico: la nostra unica alternativa sarà dunque quella di dimostrarci più abili in battaglia. Potete dare un primo sguardo a questo temibile avversario grazie al trailer dedicato, che trovate direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Gli utenti console hanno recentemente avuto l'opportunità di provare con mano il gioco, grazie alla Demo di Code Vein resa disponibile da Bandai Namco su home console Sony e Microsoft. Cogliamo l'occasione per rammentarvi che la versione definitiva del gioco approderà sul mercato videoludico il prossimo 27 settembre, portando Code Vein su PC, PlayStation 4 ed Xbox One. Sulle pagine di Everyeye, potete trovare il nostro provato di Code Vein.