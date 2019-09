Code Vein: l'ultimo trailer presenta un nuovo temibile Boss

Code Vein, l’ultima fatica degli autori di God Eater, torna a mostrarsi in un trailer. Il filmato, ad una settimana di distanza dalla presentazione dell’Insatiable Despot, mostra una nuova boss fight.

Questa volta il protagonista è il temibile “Successor of the Claw”, un mostro dalle sembianze feline alimentato dal magma che scorre nelle sue vene.

Bandai Namco ci offre una presentazione del personaggio: “Successor of the Claw è un formidabile nemico dalle sembianze feline che non può essere sconfitto facilmente. Può saltare sul campo di battaglia con terrificante agilità, brandendo un’enorme lama e con i suoi artigli roventi, mentre colpisce con colpi fulminei. La padronanza delle armi del Successor of the Claw non finisce qui, poiché il suo potente shuriken ardente può tagliare l’aria per attaccare dalla distanza. I Revenant sono avvisati: Successor of the Claw può anche scatenare un devastante affondo esplosivo sul campo di battiglia, lasciando dietro di sé una scia di polvere ardente”.

Non resta molto prima di poter mettere le mani sul nuovo souls-like di Bandai Namco, visto che l'uscita è prevista per il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi ricordiamo che il provato di Code Vein è già disponibile sulle pagine di Everyeye.