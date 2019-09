Code Vein è protagonista del TGS 2019 con un nuovo lungo trailer di gameplay

Il palco del Tokyo Games Show 2019 continua ad essere una vetrina per i contenuti di Code Vein, il souls-like sviluppato dai ragazzi di God Eater, già protagonista della settima. Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer ricco di gameplay durante l’evento “Code Vein Special Stage”.

Il video, interamente commentato dagli sviluppatori, mostra il trailer del gioco e ben tre sequenze di gameplay inedito. Questa volta il filmato è incentrato sulla parte esplorativa e vengono mostrati alcuni dialoghi tra i personaggi. Già in precedenza, sempre dal TGS 2019, Bandai Namco aveva presentato una nuova boss fight contro il temibile “Successor of the Claw”.

Code Vein uscirà il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nell’attesa di poter mettere le mani sul nuovo souls-like di Bandai Namco vi ricordiamo che potete leggere il provato di Code Vein sulle pagine di Everyeye.