Code Vein: pubblicate nuove informazioni sui personaggi e tante immagini in HD

Quest'oggiha pubblicato una serie di immagini in alta definizione die ha condiviso alcune interessanti informazioni che ci rivelano la storia di due dei personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura: Cruz e Karen.

Se volete evitare spoiler di ogni tipo, vi invitiamo a interrompere qui la lettura.

Cruz è stata impiegata come cavia umana in una serie di orribili esperimenti nella speranza di salvare l'umanità. Ciò l'ha portata a trasformarsi in un essere dalla forza distruttiva in grado di controllare i Lost, soprannominata la Regina.

Karen, sorella di Louis, svolgeva il ruolo di ricercatrice negli esperimenti subìti da Cruz. Rimasta uccisa, è stata riportata in vita come Revenant e ora supporta i suoi simili in battaglia.

Gli screenshot ci mostrano inoltre qualche frammento del multiplayer: come avviene nei Souls, potremo inviare un segnale per richiamare altri giocatori, che potranno combattere al fianco degli altri alleati controllati dall'IA. Sarà possibile comunicare grazie a un insieme di emote, faccine e frasi predefinite.

Molte delle immagini che trovate nella galleria in calce erano state già diffuse ieri da Famitsu, ma cogliamo l'occasione per riproporvele in alta qualità e senza la presenza delle scritte in giapponese. Code Vein arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2018.