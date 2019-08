Code Vein: il Revenant Eva Roux si mostra in un nuovo trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Code Vein dedicato a Eva Roux, un Revenant che lotta dalla parte di Jack Rutherford. Il video, riportato in cima alla notizia, ci permette di vedere questo personaggio in azione all'interno del gioco.

Dopo essere stata salvata da Jack Rutherford, Eva Roux ha ritrovato la sua forza e da quel momento ha combattuto al suo fianco per ripagare il suo debito. Nonostante appartenga a una fazione avversaria, lei e Jack si uniranno al giocatore durante alcuni eventi speciali. Il nuovo trailer riportato in cima alla notizia ci permette di vedere Eva Roux in azione, dando con l'occasione un nuovo sguardo al gioco.

Per saperne di più sulle armi presenti nel gioco, invece, potete guardare il trailer di Code Vein dedicato al Great Hammer, un possente martello che i giocatori potranno utilizzare in combattimento nel corso dell'avventura.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere il nostro provato di Code Vein basato sulla closed beta del gioco.