Code Vein si mostra in un gameplay trailer con il commento dei giocatori

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Code Vein, mostrando diverse sequenze inedite di gameplay tratte dal gioco. Il video è accompagnato dal commento di alcuni giocatori che hanno provato il titolo al PAX East 2018 di Boston.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, Code Vein si è presentato con una demo giocabile al PAX East 2018 di Boston, permettendo ai visitatori dell'evento di provare il gioco in anteprima. Nel filmato possiamo ascoltare le loro reazioni, dando un'occhiata ad alcune sequenze di gameplay tratte dal titolo.

Se invece volete saperne di più sui personaggi e sulle caratteristiche del sistema di combattimento, di recente Bandai Namco Entertainment ha svelato nuove informazioni su Mido e sul Combo Drain. In un altro video gameplay, inoltre, possiamo vedere il gioco in azione sullo sfondo di un'ambientazione innevata.

Ricordiamo che Code Vein sarà disponibile nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Si attende ancora una finestra di lancio precisa, ma stando alle parole del producer Keita Izuka il processo di sviluppo si trova ormai a buon punto, con il team impegnato a rifinire gli ultimi dettagli e a correggere gli ultimi bug. Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.