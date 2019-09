Code Vein, il souls-like anime ora disponibile: vediamo il trailer di lancio

Code Vein, il nuovo souls-like di Bandai Namco Entertainment che ha saputo sin da subito catturare l'attenzione dei giocatori per il suo peculiare design anime dark-fantasy, è finalmente disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

"Code Vein combina il popolare genere 'die-and-retry' con una avvincente e coinvolgente storia anime sui vampiri", le descrizione ufficiale fornitaci da Bandai Namco. "Il team di sviluppo di Code Vein ha implementato molte opzioni all'interno del gioco con l'obiettivo di aiutare i neofiti a farsi strada in questo impegnativo stile di gameplay, senza dimenticare di offrire ai fan del genere una vasta gamma di opzioni per il combattimento e build per i propri personaggi".

Con l'occasione, il publisher nipponico ha approfittato per pubblicare il trailer di lancio di Code Vein, che come al solito potete gustarvi in cima alla notizia. Il filmato ci aiuta a comprendere meglio il setup narrativo dell'action game, nel mentre torna a mostrarci le oscure ambientazioni in cui ci muoveremo e i temibili nemici che saremo chiamati ad affrontare sul campo di battaglia.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Code Vein è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un approfondimento completo sul souls-like di Bandai Namco e Shift, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Code Vein.