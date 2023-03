Code Vein è un successo: il soulslike a quota 3 milioni di copie vendute

A due anni dal lancio del gioco, nel settembre 2021, si registravano 2 milioni di copie vendute per Code Vein. Ora, i creatori della serie God Eater possono celebrare un ulteriore traguardo.

Esordito nell'autunno del 2019, Code Vein ha infatti superato il traguardo delle 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un risultato davvero notevole per una nuova IP dalla vocazione souls-like, che in un arco di tempo relativamente contenuto è riuscita ad affermarsi nella community di appassionati del genere. Con uno stile ispirato agli anime giapponesi e un immaginario intrigante, Code Vein ha saputo costruirsi un seguito sempre più ampio.

Il traguardo delle 3 milioni di copie vendute appare particolarmente positivo se si considera che peraltro l'Action RPG è rimasto per lungo tempo all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, a completa disposizione degli abbonati senza che questi dovessero acquistarlo singolarmente. Proprio con il mese di marzo, la suggestiva lore di Code Vein ha inoltre trovato spazio tra i giochi offerti in regalo agli abbonati a PlayStation Plus Essential.



Visto il successo riscosso dalla nuova IP, non è da escludere che Bandai Namco possa decidere di trasformarla in una serie, ma per il momento non è ancora giunta alcuna conferma in merito a un eventuale Code Vein 2.