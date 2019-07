Code Vein: svelati i requisiti di sistema della versione PC

Bandai Namco ha finalmente svelato quelli che sono i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Code Vein, nuovo progetto degli autori di God Eater.

Fortunatamente, per menare fendenti nei panni di un vampiro non avrete bisogno di una macchina particolarmente potente e vi basterà una Nvidia GeForce 760, scheda video con ormai un bel po' di anni sulle spalle.

Ecco di seguito i requisiti di sistema apparsi nella nuovissima pagina Steam del gioco, appena aperta:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 SP1 oppure Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-2300

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 760 oppure Radeon HD 7850

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: compatibile con DirectX o integrata

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 SP1 oppure Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-7400 oppure AMD Ryzen 3 2200G

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 960 oppure Radeon R9 380X

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: compatibile con DirectX o integrata

Code Vein arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 27 settembre 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Prenotando il gioco otterrete inoltre dell'equipaggiamento extra e alcune personalizzazioni aggiuntive per l'approfondito editor del personaggio.

Avete già visto il nuovo video sui personaggi secondari di Code Vein? Di recente è stato inoltre mostrato un nuovo e mostruoso boss di Code Vein, il Successor of the Ribcage.

Pare inoltre che la versione Switch di Code Vein non sia attualmente in lavorazione, ma potrebbe arrivare in un secondo momento.