Code Vein: svelati il Season Pass, i bonus per il preordine... e le terme!

Durante una trasmissione intitolata Bloody Live, Bandai Namco Entertainment ha annunciato i dettagli relativi al Season Pass, alla Digital Deluxe Edition e ai bonus per il preordine di Code Vein.

Il Season Pass verrà venduto a 2.700 yen (21 euro circa) e includerà tre differenti add-on che introdurranno dungeon aggiuntivi, Blood Code (oggetti equipaggiabili che forniscono le abilità di altri Revenant) e versioni alternative dei partner. In aggiunta a ciò, gli acquirenti del Season Pass riceveranno anche i seguenti tre bonus:

Mia: White version

Blood Code: Astraia

Tema per PlayStation 4 “Revenants Gathered at the Base”

Coloro che preordineranno la versione digitale di Code Vein otterranno in regalo:

Shiny Custom Parts Set - Include tre differenti accessori "Shiny Hair"

Blood Code: Trailblazer - Infligge danni ad area ai nemici mettendo in pericolo anche la vita di chi lo usa

Protagonist Character Special Stamp Set – Set di immagini utilizzate durante le comunicazioni in multiplayer

Code Vein verrà anche pubblicato in una Digital Deluxe Edition da 11.772 yen (91 euro circa), che includerà il gioco base, il Season Pass e il Bloodthirsty Customize Parts Set, pacchetto contenente tre accessori e un esclusivo design per maschere. Della Collector's Edition di Code Vein in formato fisico, invece, ve ne abbiamo già parlato.

Durante la trasmissione, inoltre, è stato svelato che nella base saranno presenti delle terme, dove i personaggi potranno rilassarsi e "lasciarsi andare ai ricordi". Non sono state svelate ulteriori informazioni, ma in calce alla notizia potete ammirare le prime immagini. Vi lasciamo ricordandovi che Code Vein verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 28 settembre.