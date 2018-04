Code Vein: lo sviluppo si avvicina alla conclusione, il producer vorrebbe un sequel

L'ultimo numero del settimanale giapponese Famitsu include una breve intervista a Keita Iizuka. In questa occasione il producer di Code Vein ha parlato dello stato dello sviluppo e di un eventuale sequel.

Iizuka ha rivelato che la base del gioco è quasi completa, e che il team adesso sta cominciando a concentrarsi sulla rifinitura e sulla correzione dei bug. Successivamente il producer ha affermato che in futuro vorrebbe lavorare a un sequel in modo tale da esplorare l'universo di gioco e osservarlo sotto diverse angolazioni, sfruttando l'esperienza e il know-how acquisiti nel corso dello sviluppo di questo primo capitolo. Sulla rivista è stata inoltre pubblicata un'immagine inedita in cui vediamo il protagonista e Mia Carnstein intenti a contemplare quel che resta del vecchio mondo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Code Vein non presenta ancora una data di uscita, al momento sappiamo solamente che verrà lanciato nel corso del 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One. Se volete saperne di più sul souls-like a opera di Bandai Namco Studios, sulle pagine di Everyeye trovate un articolo di approfondimento risalente allo scorso dicembre, un video gameplay della durata di 20 minuti e una recente notizia dedicata alla trama e ai personaggi.