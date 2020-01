Code Vein: il trailer di lancio introduce il DLC Hellfire Knight

Bandai Namco, dopo aver pubblicato ieri la nuova patch di Code Vein, ha diffuso il trailer di lancio per il primo vero e proprio DLC del gioco, chiamato Hellfire Knight, in arrivo proprio nella giornata di oggi, naturalmente gratuito per chi possiede il Season Pass o la Deluxe Edition.

Di seguito la descrizione del contenuto scaricabile dal Microsoft Store:

"Nuovi potenti nemici vi aspettano nel primo DLC di Code Vein, Hellfire Knight. Oltre a nuove armi, Blood Veils e codici sanguigni, sono ora ottenibili dei costumi alternativi per i propri partner dalle nuove aree aggiunte nel gioco. Questo add-on è disponibile anche come parte della Code Vein Deluxe Edition, che include sia il gioco completo, che il season pass che dà accesso ai contenuti scaricabili aggiuntivi".

Per approfondie ulteriormente sul titolo ruolistico e dagli elementi soulslike di Bandai Namco, date un'occhiata alla nostra recensione di Code Vein. Il trailer di lancio del DLC lo trovate invece, come di consueto, in cima alla news.