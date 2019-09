Code Vein al TwitchCon: gioco in regalo ai donatori di sangue

Se per qualche motivo vi ritroverete al TwitchCon di San Diego il prossimo fine settimana, sappiate che vi verrà data la possibilità di ricevere una copia gratuita di Code Vein, il soulslike ad opera dei creatori di God Eater.

Chiunque donerà il sangue presso una delle apposite stazioni allestite da American Red Cross il prossimo venerdì riceverà una copia gratuita del gioco, i cui protagonisti sono proprio dei vampiri. Purtroppo non sembra che tale promozione sia disponibile anche in altri territori, anche se non escludiamo che Bandai Namco possa annunciare qualcosa di simile nel nostro paese, magari proprio in occasione del Milan Games Week.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 27 settembre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). È inoltre possibile scaricare una demo di Code Vein esclusivamente su PlayStation Store e Xbox Live, all'interno della quale non solo potrete provare con mano una parte dell'avventura ma anche creare un personaggio trasferibile nella versione definitiva del gioco.

Avete già visto il lungo video di gameplay di Code Vein mostrato al Tokyo Game Show 2019?