Code Vein: un nuovo video mostra il Blood Veil Stinger in azione

Nelle scorse ore Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo video dedicato a Code Vein che mostra Stinger, uno dei Blood Veil.

I Blood Veil sono delle potenti armi utilizzabili in battaglia generate da una trasformazione di un parte del corpo del personaggio (nel video è possibile ammirare la companion Mia Karnstein). Stinger, nello specifico, è una lunga coda con un pungiglione alla sua estremità, che può essere utilizzato per trafiggere i nemici. Grazie alla sua portata risulta utilissimo per tenere gli avversari a debita distanza infliggendogli allo stesso tempo un gran quantitativo di danni. Nella giornata di ieri abbiamo invece avuto modo di vedere in azione Ogre, degli affilatissimi artigli con i quali attaccare i nemici a distanza ravvicinata. Oltre ai due sopramenzionati, esistono altri due Blood Veil chiamati Hound e Ivy, che probabilmente verranno mostrati nei prossimi giorni in altri trailer.

Code Vein verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) il prossimo 28 settembre. Coloro che effettueranno il preordine otterranno il il God Eater Collaboration Weapon Set e l'arma Venous Claw. Sarà disponibile all'acquisto anche una Collector's Edition, contenente una copia del gioco, una statuina di Mia alta 17 centimetri, un artbook, la colonna sonora su CD con 22 brani e il

DLC Bloodthirster.