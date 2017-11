Ilospita tante esclusive, tra cui, il nuovo Action RPG Hardcore di, sviluppato dal team responsabile della serie God Eater.

In apertura della notizia trovate la replica del live gameplay andato in onda questa mattina alle 11:00: Francesco Fossetti e Alessandro Bruni hanno giocato in diretta per un'ora, mostrando le principali caratteristiche di Code Vein e rispondendo al tempo stesso alle domande degli spettatori.

Code Vein è atteso per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.