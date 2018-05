Code Vein uscirà a luglio? La data trapela nel listino di un distributore europeo

Code Vein è ancora privo di una data di lancio ma secondo quanto riportato dal distributore 3H Distribution Oy il gioco potrebbe uscire a luglio in Europa nei formati PlayStation 4 e Xbox One, con l'edizione PC disponibile solo su Steam.

3H Distribution Oy è il distributore dei giochi Bandai Namco in Finlandia, Estonia e Lituania, in una email promozione diffusa da GameReactor EU, la compagnia fa sapere che Code Vein arriverà luglio 2018, la data precisa non è stata riportata, o meglio inizialmente il listino presentava la data dell'8 luglio, poi rimossa, probabilmente poichè frutto di un errore.

Il riferimento al mese però è stato mantenuto, che Code Vein possa dunque vedere la luce a luglio in Europa? 3H Distribution Oy gestisce i diritti di pubblicazione di 2K Games, Codemasters, Koch Media, Rockstar Games, Square Enix, Telltale Games e Warner Bros Interactive Entertainment in molti territori del Nord Europa e in passato si è dimostrato molto affidabile per quanto riguarda i leak delle date di uscita.

Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Bandai Namco sulla data di uscita di Code Vein per PC, PlayStation 4 e Xbox One.