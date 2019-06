Code Vein: un video lo paragona a Dark Souls. Quanto c'è di vero?

Da quando è uscito Dark Souls, vuoi per la sua difficoltà, vuoi per il fatto di aver praticamente definito un genere, come quello che oggi viene chiamato da tutti il "soulslike", il gioco di FromSoftware è spesso preso come metro di paragone nei confronti con altri prodotti.

La cosa è per la verità un po' sfuggita di mano, fino a diventare quasi un meme dell'internet, in cui qualsiasi videogioco un minimo più difficile viene bollato come "il nuovo Dark Souls", o un prodotto di un altro genere viene definito "il Dark Souls del genere X".

A volte però i paragoni ci prendono e non sono poi del tutto sbagliati. Game Informer ha infatti definito più volte Code Vein un "Dark Souls Anime", ed ha diffuso un video nelle ultime ore in cui mette a confronto proprio i due videogiochi. Quanto c'è di vero?

Come potrete notare dal video in cima alla news, i due titoli hanno in effetti in comune il sistema di stamina, ad esempio, o il fatto che sia di vitale importanza schivare e parare i colpi dei propri avversari. E ancora, i falò del gioco FromSoftware sono qui sostituite da delle radici, ma hanno praticamente la stessa funzione.

Ovviamente poi i due giochi differiscono nello stile, visto che Code Vein attinge a piene mani dagli anime, e nella narrativa, ma effettivamente l'impressione che possano esserci tratti in comune sembra pienamente giustificata.

Voi che ne pensate? Per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra prova del Network Test di Code Vein, o più in generale, alla nostra anteprima di Code Vein.