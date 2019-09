Code Vein: Video Recensione 4K del Soulslike degli autori di God Eater

Il team di Bandai Namco al lavoro sulla serie God Eater presenta Code Vein, Soulslike ambientato in un mondo fantasy Sci-Fi popolato da famelici vampiri... e da cacciatori senza scrupoli. Vediamo insieme come se l'è cavata nella nostra videorecensione.

Nonostante lo sviluppo un po' problematico ed alcuni difetti ad ogni anteprima ed hands on di Code Vein che non ci aspettavamo, ma gli sviluppatori hanno saputo correggerle in corsa e ci hanno consegnato un titolo che rispecchia di più quanto buono si era visto all'epoca dell'annuncio, nell'ormai lontano 2017.

Il gioco è infatti stato posticipato di circa un anno, un periodo che dunque è servito eccome a Bandai Namco e Studio Shift per centrare il bersaglio, e con una trama massiccia e degna del genere dei JRPG, e il livello di sfida più che soddisfacente, siamo sicuri che saranno in molti ad appassionarsi a Code Vein.

Rimangono alcune piccole incertezze riguardo il level design e alcuni difetti di produzione, che nulla esclude possano essere sistemati in futuro attraverso qualche update. Insomma, un prodotto valido, che non vi resta che scoprire nella nostra videorecensione.

Inoltre, sul nostro sito, trovate anche la nostra recensione di Code Vein in versione "da lettura". Che ne pensate? Siete d'accordo con la nostra analisi?