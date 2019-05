Code Vein: Videoanteprima della nuova avventura degli autori di God Eater

Atteso inizialmente per l'autunno 2018, Code Vein è stato rimandato ad un generico 2019 per poi scomparire rapidamente dai riflettori. Recentemente Bandai Namco ci ha permesso di provare una demo del nuovo gioco degli autori di God Eater, in uscita entro la fine dell'anno. Ecco le nostre impressioni.

Grazie all'esperienza maturata da Hiroshi Yoshimura e dal God Eater Team, l'impalcatura narrativa e ludica di Code Vein promette di essere particolarmente solida e di fare la felicità di tutti gli appassionati del genere, come ci spiega il buon Francesco Fossetti nel nuovo approfondimento video che possiamo ammirare a inizio articolo.

Tra sessioni di esplorazione libera della mappa e scontri con boss che ci permetteranno di acquisire poteri, armi e abilità per progredire nell'avventura e avere la meglio sui nemici più arcigni, il cuore pulsante delle dinamiche di gioco di Code Vein sarà rappresentato dai combattimenti all'arma bianca in una progressione che lo stesso produttore Keita Iizuka descrive come "la perfetta commistione da Dark Souls e Devil May Cry".

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte di Bandai Namco per sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti la finestra di commercializzazione di Code Vein e la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del Fossa e della nostra Videoanteprima ricca di scene di gameplay.