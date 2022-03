Codemasters: l'account Twitter DiRT non esiste più, benvenuto EA Sports Rally

Grandi manovre in casa Electronic Arts e Codemasters: secondo un rumor, DiRT Rally 3.0 sarebbe stato cancellato e la compagnia sarebbe al lavoro su tre diversi progetti: WRC, F1 e un nuovo gioco di GRID, mentre la serie DiRT potrebbe essere stata messa in pausa.

A tal proposito vi segnaliamo che il profilo DiRT su Twitter non esiste più, DiRT Game è stato rinominato EA SPORTS Rally con rimando al nuovo profilo, apparentemente dedicato ai giochi di rally targati Electronic Arts... tra i quali però non sembra rientrare DiRT, almeno all'apparenza.

Nel 2020 Codemasters ha acquistato la licenza WRC in esclusiva, questo vuol dire che lo studio inglese (ora di proprietà di Electronic Arts) produrrà videogiochi basati sul Campionato del Mondo Rally, da qui probabilmente l'esigenza di abbandonare il brand DiRT, così da non farsi concorrenza in casa.

Si tratta però solamente di speculazioni, l'unica certezza è che i profili social di DiRT di fatto non esistono più, ma è vero che il gioco potrebbe essere inglobato sotto l'etichetta EA SPORTS Rally insieme al nuovo gioco WRC. Codemasters sta sviluppando anche il nuovo videogioco di Formula Uno ed ha appena pubblicato GRID Legends, titolo accolto positivamente ma passato inosservato presso il grande pubblico e uscito rapidamente dalle classifiche di vendita.