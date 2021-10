Codemasters: dopo l'acquisizione di EA, lavora al suo più grande tripla A da oltre 10 anni

A seguito dell'acquisizione portata a termine da Electronic Arts, i ragazzi di Codemasters possono ora disporre di budget sensibilmente più corposi e in generale di un supporto produttivo grazie al quale creare progetti estremamente ambiziosi. Sembra proprio che è ciò che la software house britannica ha intenzione di fare nel prossimo futuro.

Spulciando tra gli annunci professionali di Codemasters, è stato possibile ricavare qualche piccola informazione sul prossimo titolo a cui daranno vita gli autori di F1 e DiRT. Stando a quanto leggiamo, si tratterà del progetto più grande ed ambizioso dello studio da oltre dieci anni a questa parte.

"Sotto la guida del Develpement Director e con il supporto del team di produzione, aiuterai a gestire la realizzazione del prossimo progetto chiave dei nostri studi, che promette di essere il gioco più ambizioso e più grande che Codemasters abbia realizzato in oltre un decennio! ", è quanto dichiara Codemasters in merito alla posizione di Developement Manager presso la software house. "Il team ha lavorato duramente per supportare Dirt 5 dal suo lancio con molti contenuti aggiuntivi e poiché questo inizia a volgere al termine, stiamo già lavorando sodo per concepire il prossimo progetto AAA", viene inoltre aggiunto all'interno dell'annuncio per il ruolo di Senior Manager for Engineering .



Al momento, non ci è dato sapere altro, e risulta impossibile intuire di quale franchise si stia occupando lo studio. Potrebbe trattarsi di una IP completamente originale, delle serie di DiRT o Grid, o anche di Need for Speed, ora che ci sarebbero tutti i presupposti per lavorarci. Voi cosa vi aspettate dal futuro di Codemasters?