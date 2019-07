Codemasters annuncia le dimensioni e i requisiti di sistema di GRID

Gli sviluppatori inglesi di Codemasters svelano le dimensioni di GRID e la doppia scheda con i requisiti di sistema Minimi e Raccomandati che bisogna soddisfare per affrontare il loro prossimo racing game su PC, oltre alle già annunciate versioni PS4 e Xbox One.

In base alle informazioni snocciolate dal team britannico, l'utilizzo dell'ultimissima edizione del motore grafico EGO Engine "obbligherà" Codemasters all'adozione delle DirectX 12 e, conseguentemente, all'utilizzo esclusivo di un sistema operativo compatibile con tali librerie grafiche, ossia Windows 10 64-bit. Particolarmente interessante è poi il dato dei 100 GB di spazio disponibile su disco per installare il gioco sul proprio hard disk, sia esso meccanico o SSD.

Presumibilmente, la doppia versione console da destinare all'utenza di PS4 e Xbox One richiederà un quantitativo analogo di spazio libero sul disco rigido della propria piattaforma d'elezione. A ogni modo, a seguire trovate la lista dei requisiti di sistema minimi e consigliati di GRID su PC:

GRID - Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel i3 2130 / AMD FX4300

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Video: Nvidia GT 640 / HD7750

Hard Disk: 100 GB di spazio disponibile

GRID - Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel i5 8600k / AMD Ryzen 5 2600x

Memoria RAM: 16 GB

Scheda Video: Nvidia GTX 1080 / RX590

Hard Disk: 100 GB di spazio disponibile

In virtù del recente posticipo di GRID, l'uscita della nuova fatica digitale dei Codies è prevista per l'11 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra Video Anteprima e all'analisi di Francesco Fossetti con la prova speciale di GRID.