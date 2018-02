Codemasters annuncia la DiRT World Championships, al via il 19 febbraio

sono lieti di annunciare che lainizierà il 19 febbraio. I vincitori del torneo di DiRT 4 potranno guidare una rallycross car RX2 nel circuito di Silverstone.

Usando il community event system di DiRT 4, gli utenti avranno la possibilità di competere online per qualificarsi alle fasi finali della DiRT World Championships, evento che culminerà con la finale del 26 maggio ospitata allo Speedmachine festival (le gare verranno trasmesse in diretta su Motorsport.tv).

In tutto ci saranno sei turni di qualificazione settimanali con il primo fissato per lunedì 19 febbraio. Il primo round vi sfiderà a stabilire il miglior tempo nel circuito australiano usando una macchina del Gruppo A: i due tempi più veloci su ciascuna piattaforma (PlayStation 4, Xbox e PC) si qualificheranno per i quarti di finale. Proverete a scendere in pista?