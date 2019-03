Codemasters annuncia F1 2019, in uscita a fine giugno

Codemasters e Koch Media hanno oggi annunciato che F1 2019 arriverà due mesi prima e sarà disponibile in tutto il mondo Venerdì 28 giugno. Il gioco arriverà durante il weekend del Gran Premio d'Austria e, a differenza dei precedenti titoli, in vista del Gran Premio inglese, tedesco e ungherese.

F1 2019 è in sviluppo da quasi due anni, diventando quindi la versione più ambiziosa della storia del franchise e sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC (DVD e Steam).

Grazie alla partnership con F1, per la prima volta in assoluto, i giocatori saranno in grado di mettersi al volante di un' auto regolamentata del 2019, appositamente progettata in collaborazione con il team tecnico di F1, guidato da Ross Brawn e Pat Symonds. L’auto, disponibile in Multiplayer, aderisce ai regolamenti del 2019 e includerà una gamma di design di livree che offriranno ai giocatori un nuovo livello di personalizzazione. Le livree del 2019 del team F1 saranno anche presenti sulle auto nei primi materiali di marketing, ma saranno sostituite dalle auto del team finale prima dell'uscita del gioco.

Dopo essersi affermato come uno dei franchise di racing più quotati di tutti i tempi, F1 2019 si baserà sul successo delle precedenti versioni e offrirà un'esperienza che rivaleggia con la qualità e i valori di produzione della sua controparte reale e include diverse nuove funzionalità di gioco che saranno rivelate nei prossimi mesi. Per stuzzicare l'appetito, Codemasters ha pubblicato oggi il Teaser Trailer di F1 2019, che mette in mostra i nuovi look del gioco.

“Siamo assolutamente lieti di poter lanciare F 2019 in anticipo, durante la Stagione di Formula 1, in questo modo il gioco può essere giocato e apprezzato mentre il campionato del mondo reale è in atto,” ha affermato Paul Jeal, F1 Franchise Director presso Codemasters. “La nostra stretta relazione con Formula 1 ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo chiave per il franchise. Tutto ciò, oltre al nostro ciclo di sviluppo di quasi due anni, ci ha permesso di sviluppare alcune nuove interessanti funzionalità e altre novità per il franchise che non vediamo l'ora di condividere con la nostra community nei prossimi mesi.”

“L'entusiasmante collaborazione con Ross Brawn e Pat Symonds ha creato nuovi livelli di personalizzazione in F1 2019 attraverso l'inclusione della nuova regulation car,” ha dichiarato Lee Mather, Game Director di F1 2019 presso Codemasters. “Con la crescita costante della serie F1, è fantastico dare ai giocatori un maggiore controllo e nuovi livelli di personalizzazione di auto e piloti e non vediamo l'ora di svelare nuove informazioni sulle nuove funzionalità multiplayer.”