Codemasters annuncia Onrush alla Paris Games Week 2017

Nel corso della conferenzache si sta svolgendo mentre vi scriviamo allaha annunciato

La nuova IP motoristica della casa britannica è stata presentata con un trailer che potete ammirare in cima alla notizia. Il titolo appare decisamente spettacolare e permetterà ai giocatori di lanciarsi in corse sfrenate e acrobazie al cardiopalma guidando automobili, motociclette e buggy.

Onrush è atteso per l'estate del 2018. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni riguardo alle piattaforme di destinazione, fatta eccezione per PlayStation 4. Vi aggiorneremo non appena scopriremo ulteriori dettagli.

