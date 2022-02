Codemasters Cheshire sta collaborando allo sviluppo del nuovo Need for Speed?

Electronic Arts sta lavorando per rilanciare il brand Need for Speed e nel progetto potrebbero essere coinvolti non solo Criterion ma anche Codemasters Cheshire, uno degli studi del publisher britannico, acquisito nel 2020 da Electronic Arts.

Dopo la chiusura di Ghost Games, Criterion ha preso in mano le redini di Need for Speed prima di interrompere i lavori per supportare DICE nello sviluppo di Battlefield 2042. Adesso lo sviluppo sembra sia tornato a pieno regime ma lo studio ha bisogno di supporto e secondo Tom Henderson sarà proprio Codemasters Cheshire ad occuparsi di dare un mano all'ex studio responsabile della serie Burnout.

Codemasters Cheshire è lo studio che ha sviluppato DiRT 5 e OnRush, mentre non ha alcune legame con franchise come F1, DiRT Rally e GRID. Uno studio con una discreta esperienza nei racing game e per questo Electronic Arts potrebbe aver deciso di sfruttare il team come supporto per velocizzare i lavori sul prossimo episodio di NFS.

La serie è ferma ai box dopo la tiepida accoglienza riservata agli ultimi episodi, secondo vari rumor però un nuovo Need for Speed next-gen uscirà a settembre o ottobre 2022 e dunque i tempi per un possibile annuncio sembrano essere maturi. Ne sapremo di più tra la primavera e l'estate?