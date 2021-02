Codemasters: EA ne garantirà la piena autonomia 'per il prossimo futuro'

Dopo aver condiviso il messaggio di benvenuto di EA per Codemasters, il dirigente Matt Bilbey di Electronic Arts ha confermato l'intenzione del colosso videoludico statunitense di garantire all'azienda di DiRT, F1 e Project CARS la piena autonomia decisionale, quantomeno nel breve-medio periodo.

Dalle pagine di IGN.com, il rappresentante di EA ha ribadito l'impegno dell'azienda americana di sostenere i Codies garantendone l'indipendenza all'interno della propria galassia di sussidiarie. "Tratteremo gli studi di Codemasters come un gruppo indipendente per il prossimo futuro", spiega Bilbey prima di sottolineare come "ci incaricheremo di dare loro tutto il supporto di cui hanno bisogno per realizzare i loro giochi così amati dal pubblico, e nel frattempo esploreremo tutte le opportunità di crescita future".

Sempre in merito all'approccio che Electronic Arts adotterà "nel prossimo futuro" per garantire l'indipendenza decisionale di Codemasters, Matt Bilbey spiega che "siamo incredibilmente entusiasti di ciò che il futuro riserverà loro e, mentre rimarranno indipendenti, saremo lì per riversare carburante sulle loro capacità di crescita attraverso la potenza della distribuzione di EA".

In attesa di conoscere i frutti di questa importante acquisizione, e di capire quale sarà il percorso comune che EA e Codemasters seguiranno da qui in avanti, ricordiamo a chi ci segue che uno dei titoli più importanti che siano stati pubblicati di recente dai Codies, ossia DiRT 5, è in arrivo gratis su Xbox Game Pass.