Codemasters: 'Grid sarà imprevedibile e divertente, come il motorsport'

Quando si parla di racing game, Codemasters è quasi sempre una garanzia. Ecco perché il ritorno di Grid, titolo automobilistico piuttosto apprezzato all'epoca, è una notizia che deve sicuramente far tenere le antenne ben dritte agli appassionati del genere.

Durante la Gamescom attualmente in corso, Chris Smith, game director del gioco, è tornato a parlare di cosa possiamo aspettarci dal reboot, confermando che il videogame sarà il Grid che abbiamo già conosciuto e apprezzato, con qualche tocco e una spinta in più, data principalmente dall'imprevedibilità.

"Vogliamo essere sicuri che la gente capisca che questo è il Grid che conoscono e amano, e che quando uscì rinnovò il genere. Per noi il motorsport in generale è imprevedibile e interessante. Quando lo guardo, che sia sul posto dal vivo, o in TV, non so quello che sta per succedere. Non so quali rivalità ci saranno, dove saranno presi dei rischi, quando capiteranno guasti meccanici, ad esempio. E per noi questa imprevedibilità è il cuore di Grid. Non vogliamo fare un videogioco in cui le auto sfidano in parata e le sorpassi lentamente, ma piuttosto che ogni gara sembri diversa dalla precedente, e sia imprevedibile per l'appunto. E naturalmente che vi divertiate a gareggiare, sia che finiate primi, decimi o terzi".

Siete d'accordo con le sue dichiarazioni? Grid è stato rimandato recentemente, ed uscirà l'8 Ottobre 2019. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Grid.