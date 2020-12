Codemasters, incredibile: EA pronta a superare l'offerta d'acquisto di Take-Two!

Non bastasse la notizia della futura acquisizione di Leyou da parte di Tencent, dalla redazione di Sky News rimbalza l'incredibile anticipazione della volontà di Electronic Arts di superare l'offerta presentata a novembre da Take-Two per comprare Codemasters.

Stando alla ricostruzione fornita dai giornalisti di Sky News, i vertici di EA avrebbero palesato ai dirigenti di Codemasters l'intenzione di presentare un'offerta "a eliminazione diretta" da 725 milioni di sterline (corrispondenti al tasso di cambio attuale a circa 791,69 milioni di euro) per ottenere il controllo dell'azienda britannica.

L'offerta di Electronic Arts dovrebbe così superare quella concordata il mese scorso con Take-Two Interactive Software, soprattutto in funzione del fatto che la cifra in questione verrebbe interamente coperta dalla banca UBS e non, come previsto dall'accordo con Take-Two, attraverso un'operazione finanziaria "mista" con versamento in contanti e concessione di un pacchetto di azioni. Alla base del cambio di rotta paventato da Sky News, e quindi del matrimonio tra EA e Codemasters, ci sarebbe quindi la volontà degli azionisti dei Codies di declinare l'offerta di Take-Two e sposare la causa di EA per ottenere un premio maggiore.

Nel momento in cui scriviamo, i portavoce delle parti interessate non hanno voluto commentare queste anticipazioni che, se confermate, consentirebbero a Electronic Arts di ottenere il controllo delle proprietà intellettuali di alcune tra le serie racing più iconiche, come DiRT, Grid, F1 e Project CARS.