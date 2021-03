Codemasters introduce messaggi sul benessere mentale in Dirt 5, Grid e altri giochi

Codemasters sposa la campagna del governo del Regno Unito a tutela della salute mentale. Una tematica delicata a causa della pandemia di Covid-19, che costringe in lockdown milioni di persone e suscitando disturbi relativi al benessere psicologico in parte della popolazione a causa delle difficoltà causate dalla situazione attuale.

Grazie alle tecnologie di geolocalizzazione, a partire da oggi i giocatori britannici dei Racing Game prodotti da Codemasters, come Dirt 5, Dirt Rally 2.0 e Grid, troveranno a bordo pista degli striscioni con sopra riportati alcuni slogan utilizzati dal governo britannico: "Stay Home, Protect the NHS, Save Lives", usato per incoraggiare le persone a rimanere in casa per limitare la diffusione del coronavirus, e "Every Mind Matters", pensato per fornire supporto in ambito del benessere mentale. Tali messaggi non appariranno nella partite dei giocatori non residenti in UK.

"Siamo contentissimi di continuare ad essere in grado di sostenere i messaggi del governo, mentre attendiamo con ansia l'allentamento del lockdown. È grandioso poter usare i nostri giochi per indirizzare i giocatori verso messaggi a supporto del benessere mentale. Anche qualora dovessimo aiutare una sola persona, allora significherà che è stata un'utile aggiunta", ha commentato John Merchant, direttore marketing di Codemasters. Della stessa idea James Draper, CEO di Bidstack, società specializzata in pubblicità all'interno dei videogiochi che ha collaborato con Codemasters sull'iniziativa: "Trasmettere messaggi a tutela della salute, in particolare quelli legati al benessere mentale in un periodo difficile per molte persone, è un qualcosa che siamo fieri di offrire con la nostra tecnologia. Per coloro che hanno bisogno di aiuto, ciò ha il potenziale per fare un'enorme differenza".

L'anno scorso Codemasters aveva condiviso una simile iniziativa contro il Covid-19, dimostrando quanto anche i videogiochi possano aiutare a contrastare gli effetti della pandemia. Recentemente, intanto, Codemasters è stata acquisita da Electronic Arts.