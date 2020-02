Codemasters e la nextgen: partono i lavori su un gioco multiplayer per PC e console

Dopo aver comprato Slightly Mad Studios a 30 milioni di dollari, le alte sfere di Codemasters guardano al futuro e aprono delle nuove posizioni lavorative per assumere sviluppatori chiamati a dare vita a un gioco di guida multiplayer per sistemi nextgen.

A renderci partecipi della nuova iniziativa dei Codies è la redazione di GameReactor.eu, con un riferimento diretto alla pagina social della software house britannica in cui si spiega che l'azienda intende assumere, tra gli altri, un Senior Programming Designer per una nuova proprietà intellettuale descritta come "un'esperienza multiplayer eccezionale rivolta a un nuovo pubblico. Il titolo è attualmente in fase di prototipo ed è completamente in linea con la nostra esperienza basata sui giochi di guida, rappresenta un'aggiunta completamente inedita all'interno del nostro già illustre portafoglio di IP racing".

Dietro alla promessa di rivolgersi a "un nuovo pubblico", quindi, potrebbe celarsi la volontà di Codemasters di guardare esclusivamente alla nextgen e agli utenti che acquisteranno PS5 e Xbox Series X. Nella lista delle esperienze pregresse delle nuove figure lavorative che ambiscono a entrare a far parte della casa di sviluppo inglese, infatti, non viene menzionata alcuna piattaforma mobile, da qui la possibilità che si tratti davvero di un gioco di guida per sistemi nextgen, magari sulla falsariga dell'esperienza "social arcade" di Forza Horizon 4 o incentrato sulle sfide competitive come Gran Turismo Sport.