Codemasters non esclude l'arrivo di Onrush su Nintendo Switch

In una recente intervista ai microfoni di Redbull.com, Paul Rustchynsky e Jamie Brayshaw dihanno parlato di, la nuova IP dello studio annunciata in occasione della Paris Games Week 2017 , e di un eventuale arrivo del gioco su

I due hanno affermato che per il momento la software house non ha svolto ricerche o test per capire se un porting sia possibile o meno a livello tecnico, tuttavia gli sviluppatori sono grandi fan della console ibrida dell'azienda di Kyoto e ritengono che sia un fantastico pezzo di hardware. Sembra proprio, dunque, che Codemasters non abbia escluso del tutto la possibilità di un'edizione Switch.

Ricordiamo che Onrush è al momento confermato solamente su PlayStation 4 e Xbox One.