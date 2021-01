Codemasters si unisce ad EA: i vertici della compagnia favoreli all'acquisizione

Dopo essere stata ad un passo dall'acquisizione di Take-Two, publisher di titoli come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, Codemasters entrerà, ormai possiamo dire ufficialmente, a far parte degli studi interni di Electronic Arts.

Come vi avevamo riferito nelle scorse settimane, EA si è intromessa nella trattativa che Take-Two aveva intavolato con Codemasters pubblicando un'offerta più ghiotta per gli autori di DiRT e Formula 1, pari a 1.2 miliardi di dollari e superiore ai 994 milioni proposti da Take-Two, che si è poi definitivamente tirata indietro dalla questione. Sembra che la nuova cifra abbia convinto a sufficienza i vertici della compagnia, che si sono detti apertamente a favore dell'acquisizione, ormai sempre più vicina, da parte di Electronic Arts.

Per la precisione sono stati Frank Sagnier, Rashid Varachia ed Ian Bell, i quali posseggono in totale il 4.3% delle azioni dell'azienda britannica, ad aver votato per accettare la proposta durante la prossima riunione generale che si terrà il 3 febbraio. Se non ci saranno cambi di programma dell'ultimo momento, la decisione spiana dunque la strada ad EA che si prepara ad accogliere diverse IP storiche targate Codemasters, tra cui Grid, i sopracitati F1 e DiRT, nonché i racing game sviluppati da Slightly Mad Studios.