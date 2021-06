Codename Final Form: annunciato il nuovo sparatutto degli autori di Ruiner

In occasione del Summer Game Fest, Koch Media e Reikon Games, studio di sviluppo già noto per Ruiner, hanno annunciato la nuova IP Codename: Final Form (titolo provvisorio).

Codename: Final Form, in sviluppo da ben due anni, è uno sparatutto in prima persona fantascientifico che trasporterà i giocatori in un'avventura ricca di azione nei panni di un avatar umanoide di un'astronave senziente. La missione si espanderà oltre i confini dell'Universo conosciuto, in una corsa contro una piaga inarrestabile, per proteggere l'ultimo essere celeste, essenza della vita e della creazione.

"Realizzare questo gioco è come tornare alle nostre radici. Codename: Final Form si sta formando e sta crescendo da molto tempo, ispirato dalla nostra passione per l'esplorazione dell'ignoto e nutrito da opere d'arte che contemplano i possibili futuri dell'umanità, della civiltà che chiamiamo nostra e tutto ciò che potrebbe esserci oltre. Non vediamo l'ora di rivelare di più su FF, i suoi movimenti e combattimenti adrenalinici, le location mozzafiato e l'universo inquietante", ha dichiarato Magdalena Tomkowicz, Sviluppatotrice e Co-fondatrice di Reikon Games.

Codename: Final Form si trova attualmente in sviluppo per PC e console ma è ancora privo di una data di lancio. A muoverlo è il motore grafico Unreal Engine 4. Per maggiori dettagli leggete la nostra anteprima di Final Form.