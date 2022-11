Il codice sorgente di GTA 5 è finito in rete ed è scaricabile da GitHub

A settembre parte del codice sorgente di GTA V e GTA Online è stato rubato durante l'attacco hacker ai server di Rockstar Games, che ha visto anche video e asset di GTA 6 trafugati, con conseguente fuga di notizie e leak sul gameplay del nuovo gioco.

Secondo quanto riportato, circa 10.000 righe del codice sorgente di GTA V sono state rubate e ora una parte del source code è stato pubblicato in rete, scaricabile da GitHub tramite un link che non pubblicheremo su queste pagine per ovvi motivi.

Per Rockstar Games si tratta ovviamente di un grande problema e se è vero che un giocatore comune non riuscirebbe in alcun modo ad utilizzare il codice, è pur vero che quest'ultimo può essere analizzato, modificato e ricompilato da modder, programmatori ed hacker esperti, così da studiare alcuni dei segreti dell'engine e del codice di programmazione stesso.

Non è chiaro se parte del codice di GTA V pubblicato su GitHub in queste ore sia stato pubblicato dall'hacker che è riuscito ad entrare nei server di Rockstar Games a settembre o se ci siano altre persone coinvolte in questa vicenda. Con ogni probabilità la compagnia pubblicherà presto un chiarimento o una dichiarazione ufficiale su questa fuga di dati.