Il codice sorgente di GTA 6 e GTA Online è già in vendita? No, è solo una truffa

Il leak di GTA 6 non ha coinvolto solamente il gameplay del gioco ma anche il codice sorgente della serie Rockstar Games, apparentemente gli hacker hanno trafugato 10.000 linee di codice di GTA V, GTA Online e dello stesso GTA 6.

Gli hacker di GTA sono disposti a negoziare un riscatto, aprendo una trattativa con Rockstar Games, sull'onda di questa notizia c'è chi ha provato a piazzare il sorgente di GTA Online per 100.000 dollari, trovando anche un compratore.

In realtà Tea Pot (il presunto hacker legato alla fuga di notizie di GTA VI) non c'entra nulla, si tratta di uno scam, una truffa in piena regola. Il finto hacker chiedeva un pagamento di 100.000 dollari in Bitcoin spacciandosi proprio per Tea Pot, quest'ultimo ha però assolutamente smentito ed ha rivelato di essere stato scammato a sua volta.

Si tratta di una situazione particolarissima e molto delicata, il fatto che qualcuno sia disposto a pagare denaro per il codice sorgente di GTA non deve certamente stupire ma è chiaro che il materiale in questione potrebbe finire in mani poco raccomandabili con enorme danni per Rockstar Games. Al momento l'azienda non ha ancora commentato la vicenda ma c'è chi si dice sicuro dell'arrivo di un comunicato stampa nella giornata di oggi.