Codici fornisce assistenza per il rimborso a chi ha comprato PS5 su Euromediashop

Continua a tenere banco il caso Euromediashop e PlayStation 5, l'associazione dei consumatori Codici (Centro per i Diritti del Cittadino) ha deciso di fornire assistenza a tutti coloro che hanno acquisto una PS5 presso lo store citato.

"Diversi consumatori – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – lamentano il fatto di non aver ricevuto una comunicazione di conferma dell’acquisto effettuato e nemmeno aggiornamenti sulla spedizione del prodotto. L’azienda, attraverso la sua pagina Facebook, ha assicurato che sta lavorando per evadere tutti gli ordini di spedizione e consegna entro questa settimana, ma purtroppo stanno emergendo degli aspetti che preoccupano. Ci riferiamo, in particolare, al magazzino che dovrebbe contenere le PlayStation 5. All’indirizzo riportato sul sito dell’azienda, nella zona industriale di Brindisi, si trova un capannone senza insegne e chiuso, ed il titolare ha riferito ad un’emittente tv locale di non avere nulla a che fare con Euromediashop e con la vendita delle PS5. In attesa che venga fatta chiarezza, abbiamo deciso di attivarci per fornire assistenza ai consumatori danneggiati."

Chi ha acquistato una PlayStation 5 tramite Euromediashop e sta avendo problemi con la consegna del prodotto o con la richiesta di rimborso o di recesso può contattare Codici, che fornirà assistenza legale attraverso una class action, per aderire potete compilare questo modulo o contattare l'associazione all'indirizzo email oppure tramite telefono allo 06.55.71.966.