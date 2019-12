I codici per il Piccone Merry Mint di Fortnite tornano disponibili da GameStop in Italia

A novembre Epic Games ha reso disponibile il Piccone Merry Mint di Fortnite, per ottenerlo basta(va) acquistare un prodotto aderente alla promozione presso i punti vendita GameStop in tutto il mondo. I codici sono andati rapidamente esauriti ma ora GameStop Italia comunica di averne di nuovi a disposizione.

Per ottenere il codice vi basterà acquistare online (e non nei negozi fisici, badate bene) uno dei prodotti Fortnite legati alla promozione a scelta tra un vasto catalogo che include magliette, zainetti, action figure, i blaster Nerf e tanti altri articoli dedicati al Battle Royale più famoso e popolare del mondo.

Una volta completato l'acquisto riceverete via email il codice per scaricare gratis il Piccone Merry Mint, ricordatevi che non esistono altri modi per ottenere questo piccone raro e l'unico metodo per ottenere il codice è quello di comprare uno dei prodotti selezionati sul sito di GameStop Italia.

La promozione è valida fino ad esaurimento scorte, come detto, non recatevi nei punti vendita perchè sul sito di GameStop viene specificato come l'offerta sia attiva solamente per gli acquisti online. Non sappiamo quanti codici siano effettivamente disponibili per i clienti ma se siete interessati vi consigliamo di approfittarne subito prima che vadano esauriti come accaduto a novembre.