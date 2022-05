Codici PlayStation Plus e Now: quanti mesi valgono con il nuovo PlayStation Plus?

Dopo aver confermato il blocco delle estensioni per PlayStation Plus, Sony si prepara al lancio della nuova versione del suo servizio di abbonamento, che racchiuderà sotto un'unica etichetta i precedenti PS Plus e PS Now.

Tra le domande più frequenti avanzate dal pubblico, spiccano dubbi e incertezze relative al destino dei codici promozionali per PlayStation Plus o PlayStation Now già acquistati. Questi ultimi - con durata di un mese, tre mesi o dodici mesi - potranno essere comunque utilizzati? La risposta è ovviamente affermativa, anche se le modalità di conversione risulta piuttosto farraginosa, anche a causa di distinzioni tra nuovi utenti e giocatori già abbonati.



Al momento, la tabella di conversione PS Plus e PS Now proposta da PlayStation Italia non risulta purtroppo raggiungibile. Pur citato nelle FAQ del portale ufficiale nostrano, infatti, il prospetto non viene correttamente visualizzato. Tuttavia, è molto probabile che la politica adottata per il nostro Paese possa coincidere con quanto già annunciato per la Gran Bretagna e altri Stati europei. Di seguito, vi riportiamo i dettagli:



Conversione PlayStation Plus

Voucher 1 mese : per i nuovi utenti, si traduce in 31 giorni di PS Plus Essential. Per gli abbonati, si parla invece di 31 giorni di Essential, oppure giorni di 20 Extra o, ancora, 17 giorni di Premium;

: per i nuovi utenti, si traduce in 31 giorni di PS Plus Essential. Per gli abbonati, si parla invece di 31 giorni di Essential, oppure giorni di 20 Extra o, ancora, 17 giorni di Premium; Voucher 3 mesi : per i nuovi utenti si traduce in 92 giorni di PS Plus Essential. Per gli abbonati, si parla invece di 92 giorni di Essential, oppure 58 giorni di Extra o, ancora, 46 giorni di Premium;

: per i nuovi utenti si traduce in 92 giorni di PS Plus Essential. Per gli abbonati, si parla invece di 92 giorni di Essential, oppure 58 giorni di Extra o, ancora, 46 giorni di Premium; Voucher 12 mesi: per i nuovi utenti si traduce in 365 giorni di PS Plus Essential. Per gli abbonati, si parla invece di 365 giorni di Essential, oppure 219 giorni di Extra o, ancora, 183 giorni di Premium;

Conversione PlayStation Now

Voucher 1 mese : per i nuovi utenti si traduce in 21 giorni di PS Premium. Per gli abbonati, si parla invece di 40 giorni di Essential, oppure 25 giorni di Extra o, ancora, 21 giorni di Premium;

: per i nuovi utenti si traduce in 21 giorni di PS Premium. Per gli abbonati, si parla invece di 40 giorni di Essential, oppure 25 giorni di Extra o, ancora, 21 giorni di Premium; Voucher 3 mesi : per i nuovi utenti si traduce in 53 giorni di PS Plus Premium. Per gli abbonati, si parla invece di 105 giorni di Essential, oppure 66 giorni di Extra o, ancora, 53 giorni di Premium;

: per i nuovi utenti si traduce in 53 giorni di PS Plus Premium. Per gli abbonati, si parla invece di 105 giorni di Essential, oppure 66 giorni di Extra o, ancora, 53 giorni di Premium; Voucher 12 mesi: per i nuovi utenti si traduce in 183 giorni di PS Plus Premium. Per gli abbonati, si parla invece di 365 giorni di Essential, oppure 219 giorni di Extra o, ancora, 183 giorni di Premium;

Consigliamo ad ogni modo di attendere la pubblicazione della tabella citata daper avere ogni conferma definitiva in merito ai tassi di conversione decisi da Sony.