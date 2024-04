Cofanetto Alone in the Dark Collector's Edition a un prezzo MAI VISTO!

Alone in the Dark Collector's Edition - PlayStation 5 è un cofanetto che include: tatua The Dark Man da 26 cm, miniatura Ostadte da 10 cm, set di adesivi murali Derceto 1930, appendiabiti per porta Do not disturb. Ma non solo!

Infatti, ci trovi pure Steelbook Glow Alone in the Dark, DLC pacchetto costumi Derceto 1992, commento del regista modus e pacchetto di filtri horror vintage.

Avrai la possibilità di esplorare la villa di Derceto in questa rivisitazione di Alone in the Dark, così che, anche chi ha giocato al cult della Play Station anni '90, potrà vivere nuove emozioni.

Sarà come un viaggio verso torna le radici dell'horror psicologico, per sperimentare un viaggio degno del gioco che ha dato vita al genere. Infatti, molti titoli successivi si sono ispirati a esso.

Immergiti in un profondo racconto psicologico che ti porterà al di là dell'immaginabile, scritto da Mikael Hedberg, lo scrittore di horror di culto come SOMA e Amnesia.

L'horror psicologico incontra così il gotico meridionale in una splendida ed entusiasmante rivisitazione.

Ecco la trama: Nel profondo sud degli Stati Uniti negli anni '20, lo zio di Emily Hartwood scomparve. Accompagnata dall'investigatore privato Edward Carnby, va a cercarlo nel maniero di Derceto, un manicomio dove, qualcosa è in agguato. Incontrerai strani occupanti, regni da incubo, mostri pericolosi e scoprirai una malvagia cospirazione.

