Cofanetto con 4 giochi della collana PlayLink in offerta a soli 29,99 euro su Amazon.it

Quest'oggiha avviato un'interessante promozione sui giochi della collanaper PlayStation 4. Questi titoli sono indirizzati a un pubblico di non-giocatori, dal momento che permettono di interagire con gli smartphone, e sono perfetti per le serate in famiglia o tra amici.

Il cofanetto contenente ben quattro giochi PlayLink, ovvero Hidden Agenda, Sapere è potere, Dimmi chi Sei! e Singstar Celebration può essere acquistato a soli 29,99 euro, con uno sconto del 41% sul prezzo pieno di 50,99 euro.

Acquista Cofanetto 4 Giochi Playlink su Amazon.it (29,99 euro)

L'offerta riportata è valida per un periodo di tempo limitato o fino ad esaurimento scorte.

