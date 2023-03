Coffee Talk 2 Hibiscus & Butterfly: la visual novel arriva su Game Pass!

Al già ricco catalogo dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad aprile si aggiunge Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly. Il secondo capitolo dell'avventura grafica firmata Toge Productions sarà disponibile dal day one nella ludoteca accessibile 'gratuitamente' dagli abbonati al servizio di Microsoft.

Forti dell'esperienza maturata con l'episodio originario e dell'accoglienza ricevuta dagli appassionati di avventure grafiche, i ragazzi di Toge Productions ci proietteranno ancora una volta in questa dimensione parallela per farci assumere il controllo di un bar frequentato da creature fantasy antropomorfe piene di segreti da confidare, desideri da soddisfare e problemi da condividere.

Nel secondo atto dell'apprezzato gioco di "simulazione di conversazioni personali e preparazione di caffè" avremo quindi l'opportunità di preparare bevande ancora più elaborate per venire incontro alle esigenze di una clientela tanto eterogenea da comprendere succubi, elfi, alieni, orchi, sirene e folletti. Il tutto, immerso nell'estetica anni '90 di un comparto grafico in pixel art che renderà ancora più immersive e autentiche le esperienze da vivere dietro al bancone del proprio bar virtuale.

La commercializzazione di Coffee Talk 2 Hibiscus & Butterfly è prevista per il 20 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 20 aprile è atteso l'ingresso del sequel di Coffee Talk nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa visual novel dando un'occhiata alle immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia.