Colazione con Everyeye, Assassin's Creed e Fortnite su Twitch il 17 ottobre

Come vi sarete inevitabilmente accorti, Colazione con Everyeye prosegue anche durante l'autunno! Nato come format estivo, la trasmissione continuerà ad allietare il vostro risveglio anche durante la stagione fredda...

La nuova puntata di Colazione con Everyeye, in compagnia di Alessandro Bruni, andrà in onda sul canale Twitch stamani alle 10:00, uno spazio per quattro chiacchiere in libertà, senza vincoli, un break a metà mattina per iniziare bene la giornata... A seguire, nel pomeriggio, appuntamento con Assassin's Creed Odyssey (ore 17:00) mentre alle 21:00 RNade_ tornerà in diretta con Fortnite Battle Royale.

Siete invitati a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in chat con Alessandro e gli altri spettatori. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di cuore per ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi prima dell'inizio, così non rischierete di mancare.