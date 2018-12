Colazione con Everyeye, Just Cause 4 e Mutant Year Zero in diretta il 5 dicembre

Mercoledì 5 dicembre il nostro canale Twitch ospiterà un nuovo appuntamento con la Colazione di Everyeye. A seguire, giocheremo in diretta con Mutant Year Zero e Just Cause 4.

Si parte alle 10:00 con la Colazione di Everyeye, occasione in cui i nostri spettatori potranno trascorrere le prime ore della mattinata in nostra compagnia, condividendo le loro curiosità sulle ultime notizie in ambito videoludico. A partire dalle 15:00 invece spazio a Mutant Year Zero Road to Eden mentre alle 17:00 torna l'esplosiva follia di Just Cause 4!

Come al solito, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community. In calce alla notizia trovate il player di Twitch in cui seguire in diretta le trasmissioni di oggi.