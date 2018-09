Colazione con Everyeye: nuovo appuntamento domani 12 settembre alle ore 10:00

Il nuovo format Colazione con Everyeye, che 9 sciamani su 10 identificano come il modo migliore per provocare un calo immediato della temperatura percepita, torna con un nuovo appuntamento in diretta domani 12 settembre alle ore 10:00 sul canale Twitch.

Colazione di Everyeye si presenta come una sorta di Q&A più intimo e informale, durante il quale ci scambieremo opinioni, pareri e memorie videoludiche con un piacevole retrogusto di caffè. Un’aggiunta che punta ad arricchire la nostra proposta live con una nota familiare, nel tentativo di offrirvi il giusto mix di informazione e intrattenimento.

La nuova puntata di Colazione con Everyeye, in compagnia del nostro Alessandro Bruni, andrà in onda su Twitch domani 12 settembre a partire dalle 10:00. Siete caldamente invitati a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e gli spettatori durante la diretta. Vi aspettiamo, non potete assolutamente mancare!!